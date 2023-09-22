"Русснефть" в I полугодии сократила добычу нефти на 3,2%

Она достигла 3,28 млн тонн

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. "Русснефть" по итогам первого полугодия 2023 года снизила добычу нефти на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,28 млн тонн. Это следует из отчета компании.

В отчете поясняется, что сокращение производства связано с остановками наименее рентабельного фонда скважин в рамках реализации антикризисных мероприятий, разработанных в условиях ухудшения макроэкономических показателей, а также с введением ограничения добычи нефти в РФ с марта 2023 года в рамках сделки ОПЕК+.

Добыча газа "Русснефти" сократилась на 13,7%, до 0,133 млрд куб. м, попутного нефтяного газа - на 1%, до 0,934 млрд куб. м.

Ранее президент "Русснефти" Евгений Толочек говорил, что компания сократит добычу нефти в 2023 году на 5,3%, до 6,4 млн тонн, из-за решений ОПЕК+.