Эксперт заявил, что курортный сбор и планы реставрации нужны малым историческим городам

По словам директора федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Михаила Черныша, сохранить и развивать малые исторические города могли бы помочь государственные меры поддержки

ДЕРБЕНТ, 22 сентября. /ТАСС/. Директор федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Михаил Черныш предложил ввести курортный сбор на территории малых исторических городов, провести аудит и создать долгосрочные планы реставрации архитектурных строений.

"В текущей ситуации необходимо сформулировать политику государства, ориентированную таким образом, чтобы малые исторические города не только сохранялись, но и развивались, чтобы они имели возможность сохранять не только свой традиционный облик, но и население", - сообщил Черныш на пленарном заседании IX Парламентского форума "Историко-культурное наследие России".

По его словам, сохранить и развивать малые исторические города могли бы помочь государственные меры поддержки. Для этого, в первую очередь, необходимо определить, что такое исторический малый город и утвердить список подобных поселений, который подпадает под политику охраны культурного наследия.

"Целесообразно внести туристический сбор. <…> Важно оставлять этот туристический сбор в малых городах, с тем чтобы они имели возможность самостоятельно развивать свою инфраструктуру не только для гостей, но прежде всего, для населения. <…> Внутри исторических малых городов необходимо провести аудит архитектурных строений, создать план их реставрации, разделив расходы между региональными и федеральными бюджетами",- добавил Черныш.

Реставрация при этом, по его словам, не должна выглядеть "как революция". "Невозможно реставрировать обширное культурное наследие в течение года или двух. Это должен быть большой план, рассчитанный на многие годы. Если этого не сделать, то исторические значимые строения в этих городах будут неизбежно ветшать. <…> Параллельно важно осовременивать инфраструктуру в этих малых городах", - сказал Черныш, добавив, что планы развития таких городов должны приниматься после проведения предварительной экспертизы.

IX Парламентский форум "Историко-культурное наследие России" проходит в Республике Дагестан 21 и 22 сентября. Форум организован Советом Федерации совместно с правительством Республики Дагестан и приурочен к 100-летию со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова.