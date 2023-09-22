МЭР прогнозирует рост оборота розничной торговли в 2024-2026 годах в диапазоне 3,4-3,6%

Рост показателя в текущем году прогнозируется на уровне 5,8%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Динамика оборота розничной торговли в России в 2024-2026 годах будет положительной, рост в базовом сценарии прогнозируется в диапазоне 3,4-3,6%, говорится в прогнозе социально-экономического развития России, подготовленном Минэкономразвития РФ.

Так, согласно базовому варианту прогноза, рост розничного оборота в России в 2024 году ожидается на уровне 3,6%, в 2025 году - 3,4%, в 2026 году - 3,5%. Рост показателя в текущем году прогнозируется на уровне 5,8%. Объем платных услуг населению по итогам 2023 года, как ожидается, увеличится на 4,1%.

В консервативном варианте прогноза рост оборота ретейла в 2024 году ожидается на уровне 2,6%, в 2025 году и в 2026 году - по 2% в год. В 2023 году в консервативном сценарии розничный оборот может повыситься на 5,6%. В прогнозе также указывается, что положительная среднегодовая динамика оборота розничной торговли по базовому варианту прогнозов субъектов РФ прогнозируется во всех регионах.

"Рост оборота розничной торговли в прогнозном периоде будет достигнут регионами за счет ряда федеральных мер в сферах импортозамещения и параллельного импорта, предпринятых правительством Российской Федерации. Кроме того, отдельные субъекты Российской Федерации разработали или собираются внедрить собственные меры поддержки потребительского спроса на региональном уровне", - говорится в документе.

Кроме того, добавляется в прогнозе, поддержку потребительскому спросу на среднесрочном горизонте также окажет рост реальных денежных доходов населения, который будет поддержан, прежде всего, за счет трудовых и предпринимательских доходов.

Оборот розничной торговли в России по итогам 2022 года сократился на 6,5% в сопоставимых ценах по сравнению с предыдущим годом и составил 42,577 трлн рублей. По итогам января - июля 2023 года оборот ретейла показал рост на 2,4%, составив 25,693 трлн рублей.