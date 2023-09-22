Производство "чистого" водорода в мире к 2030 году может достичь 20 млн тонн

Вместе с тем для его реализации нужно стимулировать спрос, говорится в докладе Международного энергетического агентства "Глобальный обзор водородной отрасли 2023"

ПАРИЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Уровень производства так называемого чистого водорода, полученного с низким уровнем вредных выбросов, может достичь в мире 20 млн тонн к 2030 году, но для его реализации нужно стимулировать спрос. Такие выводы содержатся в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) "Глобальный обзор водородной отрасли 2023".

"Ежегодное производство водорода с низким уровнем выбросов может составить более 20 млн тонн в 2030 году, если все заявленные проекты по производству водорода из электролиза воды и ископаемого топлива будут реализованы", - гласит документ.

Документ указывает, что уже сейчас объемы производства водорода в мире достигают 95 млн тонн, что на 3% больше, чем годом ранее. Более 70% мирового производства в 2022 году приходилось на Китай, США, Ближний Восток, Индию и Россию. 62% приходится на получение водорода из природного газа без систем улавливания и хранения углекислого газа (CCUS), 21% - на угольную генерацию. 16% водорода получено в качестве побочного продукта на нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах.

Производство водорода с низким уровнем выбросов в 2022 году составило менее 1 млн тонн (0,7% мирового производства), "что очень близко к показателям 2021 года". Получение водорода методом электролиза воды в 2022 году по-прежнему оставалось относительно небольшим и не превысило 100 тыс. тонн, что, однако, на 35% больше, чем в 2021 году.

Эксперты МЭА считают первоочередной задачей "перевод существующего спроса в промышленности на водород с низким уровнем выбросов". Правда так называемый чистый водород пока что обходится дороже, чем произведенный на основе ископаемого топлива. "Замена существующего специализированного производства водорода на основе ископаемого топлива (80 Мт) на производство с использованием электролиза воды потребует развертывания около 730-940 ГВт электролизных мощностей", - утверждается в докладе.

Кроме того, в МЭА указывают на необходимость стимулировать спрос на водород, "который только недавно начал привлекать внимание политиков". "Без устойчивого спроса нет рынка, и жизнеспособность всей водородной отрасли с низким уровнем выбросов находится под угрозой, - подчеркивают эксперты. - Реализация масштабных проектов по производству водорода с низким уровнем выбросов будет зависеть от решения задачи стимулирования спроса для увеличения масштабов производства и снижения затрат". Чтобы склонить промышленников к использованию именно "чистого" водорода, в МЭА предлагают два варианта: "поднять цены на углерод", очевидно, имея в виду сборы за выбросы CO2, и "предложить выплаты производителям водорода с низким уровнем выбросов", чтобы они могли конкурировать с другими поставщиками.