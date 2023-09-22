В Саранске началась сборка смартфонов "Р-фон" с высокой антишпионской защитой

На потребительский рынок гаджет планируют выпустить в 2024 году

ТАСС, 22 сентября. Сборка смартфонов "Р-фон" на российской операционной системе Rosa Mobile началась на заводе "Рутек" в Саранске, сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства Республики Мордовия Батыр Эмеев.

"В Саранске на заводе "Рутек" стартовала сборка антишпионских смартфонов "Р-фон" на российской операционной системе Rosa Mobile. Здесь будут производить поверхностный монтаж плат и прошивку ОС Rosa Mobile. Ждем презентацию. Обещают провести до конца года", - сказал Эмеев.

Как сообщается на сайте компании "Рутек", подготовка техники для поверхностного монтажа, тестового оборудования и адаптированной к сборке телефона конвейерной линии началась летом 2023 года, в сентябре началось изготовление первых печатных плат на производственных мощностях "Рутека" в Саранске. Серийное производство "Р-фона" полностью производится и контролируется российскими специалистами. Чтобы конфиденциальность данных пользователей была максимальной, то есть смартфон был защищен от шпионских атак на данные пользователей, инженеры НТЦ ИТ "Роса", разработчика мобильной операционной системы, сами пишут драйверы для всех аппаратных компонентов смартфона.

В компании пояснили, что сегодня производители аппаратных компонентов не открывают код и отказываются делиться документацией о работе драйверов. "Таким образом, в блобах могут быть зашиты программные закладки, то есть существует возможность несанкционированного доступа через камеру или микрофон, сканирования местоположения пользователя, атаки на устройство через беспроводные интерфейсы Bluetooth, Wi-Fi и модем, а также кражи биометрических данных и всей информации, доступной этому модулю при его работе. Наши инженеры самостоятельно пишут драйверы, и таким образом можно быть уверенными в том, что никто не будет подсматривать или подслушивать за пользователем нашего смартфона. Все предпринятые усилия позволяют нам быть уверенными, что "Р-фон" - это смартфон, обладающий усиленной защитой от кибершпионажа", - приводится на сайте цитата генерального директора НТЦ ИТ "Роса" Олега Карпицкого.

В августе пресс-служба российского разработчика ОС "Роса Linux" - научно-технического центра информтехнологий "Роса" подтвердила ТАСС характеристики своего будущего смартфона "Р-фон". Диагональ дисплея смартфона составит 6,7 дюйма, оперативная память - 8 Гб, встроенная память - 128 Гб, разрешение основной камеры составит 50 Мп. Устройство оснастили батареей с объемом аккумулятора 5000 мАч. В смартфоне будет слот для двух сим-карт, датчик отпечатка пальца, а также стандартная поддержка Wi-Fi, NFC и Bluetooth.

Выход смартфона на потребительский рынок запланирован на 2024 год. Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, точная стоимость смартфона не утверждена.