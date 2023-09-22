Почти 900 экспертов обсудили кибербезопасность, финтех и технологии на Kazan Digital Week

По итогам форума составят сборник трудов, в который войдут свыше 200 статей

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Почти 900 спикеров выступили на секциях и круглых столах в рамках прошедшего в Татарстане международного форума Kazan Digital Week. Было подписано 37 соглашений и меморандумов, сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин на церемонии закрытия форума.

"Наш ежегодный форум завершил свою плодотворную работу. <…> Перед многотысячной аудиторией выступили почти 900 спикеров, проведено 107 секций и мастер-классов. Было организовано 34 круглых стола, состоялись 5 партнерских конференций, подписано 37 соглашений о сотрудничестве и меморандумов о перспективных намерениях", - сказал Песошин.

Он отметил, что на прошедших круглых столах обсуждались различные вопросы и варианты их решений с помощью внедрения цифровых технологий и высокотехнологичных продуктов. "Форум предоставил отечественным компаниям и стартапам возможность продемонстрировать свои разработки и привлечь внимание потенциальных партнеров, инвесторов и заказчиков", - сказал Песошин, добавив, что по итогам форума будет составлен сборник трудов, в который войдут более 200 статей.

Как отметил модератор церемонии закрытия телеведущий Дмитрий Щугорев, всего в форуме, который проходил в Казани с 20 по 22 сентября, приняли участие более 25 тыс. человек. Большой интерес у участников и гостей вызвала выставка IT-разработок, где было представлено 138 стендов и 216 компаний.

ИТС и кибербезопасность

Мероприятия форума были структурированы по 10 тематическим направлениям, итоги работы которых подвели на церемонии закрытия. Президент Академии наук Республики Татарстан Рифкат Минниханов, говоря о направлении интеллектуальных транспортных систем, отметил, что интерес к нему с каждым годом растет. В этом году по теме ИТС было проведено 12 секций, выступил 101 спикер. "Самое важное сегодня - иметь площадку, которая может прогнозировать изменение направления вектора движения области знаний по ИТС, в частности, по беспилотникам на горизонте четырех-пяти лет. А также согласно прогнозу закладывать необходимые компетенции специалистов, задействованных в этой отрасли", - сказал Минниханов, добавив, что государству необходимо выступать более жестким регулятором в направлении высокоавтоматизированных транспортных средств на федеральном и муниципальном уровнях.

Заместитель министра экономики Татарстана Динар Шакиров рассказал об актуальности вопросов в сфере финансовых технологий, которые становятся неотъемлемой частью всех видов финансовых услуг. "Различные финтех-решения внедряются как крупными финансовыми организациями, так и узкоспециализированными финтех-компаниями. <…> Развитие финансовых технологий поможет предоставлять финансовые услуги большему числу потребителей с меньшими затратами, с большей скоростью и более высоким качеством", - сказал он.

Также в рамках форума эксперты обсудили цифровые технологии в сфере государственного управления, вопросы кибербезопасности, инноваций, цифровые технологии в сферах здравоохранения и медицины, образования, культуры, сельского хозяйства. По итогам форума была принята общая резолюция.

Гонки и "IТ-лидер"

Во время церемонии закрытия были награждены победители конкурса "IТ-лидер", на участие в номинациях которого подано 42 решения от участников выставки форума.

В рамках форума также прошли соревнования беспилотных мини-автомобилей, общий призовой фонд которых составил 1 млн рублей. Победителей наградил глава Минцифры России Максут Шадаев. "Для нас это первый опыт гонки беспилотников. Понятно, что мы ознакомились с опытом других стран, посмотрели достаточно много роликов, поговорили с коллегами. <…> У нас роль какая? Просвещение. Чтобы люди погрузились, поняли, что это классно, что это важно, что это полезно. <…> Эту задачу мы точно выполнили", - сказал ТАСС генеральный директор ПАО "Таттелеком" Айрат Нурутдинов.

Кроме того, на полях форума состоялась всероссийская студенческая кибербитва. Как сообщили организаторы, для ее проведения была развернута виртуальная инфраструктура с имитацией реальных объектов, а для визуализации представлен физический макет киберполигона Standoff. Победителями стали команды Университета Иннополис и "Унесенные ветром".

Подводя итоги Kazan Digital Week, Шадаев отметил, что форум уже стал местом совершения крупных сделок, которые работают на развитие IТ-индустрии. "Хочется, чтобы таких сделок было больше. Я уверен, что в следующем году масштаб мероприятия будет еще круче, количество участников увеличится", - сказал министр.