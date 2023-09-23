Компания в ФРГ намерена подать иск против запрета продаж в ЕС автомобилей с ДВС

По словам главы Luehmann Group Лоренца Кине, "звучит здорово, что теперь разрешено использовать только автомобили с нулевым уровнем выбросов"

БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Германская компания Luehmann Group планирует подать иск в Европейский суд на решение Европейского союза (ЕС) о запрете продаж новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) на бензине или дизеле с 2035 года.

"Звучит здорово, что теперь разрешено использовать только автомобили с нулевым уровнем выбросов", - заявил газете Welt am Sonntag глава компании Лоренц Кине. "Однако план ЕС основан на идеологии, а не на фактах", - добавил он.

Двигатели внутреннего сгорания, использующие только экологически чистое топливо, как считают в Luehmann Group, должны быть по-прежнему разрешены, и это топливо также следует учитывать в пределах требований к паркам автомобилей, которым должны соответствовать производители автомобилей в Европе. Только в этом случае, по словам Кине, такие компании, как BMW и Volkswagen, действительно смогут производить подобные автомобили.

В марте Совет ЕС утвердил новые целевые показатели Евросоюза по сокращению углеродных выбросов транспортных средств: уровень выбросов в 2030-2034 годах для новых автомобилей должен быть сокращен на 55% для автомобилей и на 50% для фургонов по сравнению с уровнем 2021 года. С 2035 года уровень углеродных выбросов должен быть сокращен на 100%.

Важным элементом нового законодательства станет создание в ЕС правил регистрации автомобилей на "углеродно-нейтральном топливе", например на водороде. Продавать такие машины можно будет и после 2035 года наряду с электромобилями.