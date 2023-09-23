СМИ: делегация Пакистана намерена посетить РФ для обсуждения поставок российской нефти

По данным газеты The News, планируется в том числе обсуждение инвестиционного взаимодействия по строительству газопровода "Пакистанский поток"

ИСЛАМАБАД, 23 сентября. /ТАСС/. Делегация Министерства энергетики Пакистана во главе с временным министром Мухаммадом Али планирует 10 октября приехать в Россию с трехдневным визитом. Об этом сообщает газета The News.

По данным издания, пакистанские делегаты намерены принять участие в конференции по энергетическому сотрудничеству, которая в то же время пройдет в Москве, а также провести двусторонние консультации с российскими партнерами по теме заключения долгосрочных контрактов на поставку нефти и сжиженного природного газа. Планируется в том числе обсуждение инвестиционного взаимодействия по строительству газопровода "Пакистанский поток".

Как сообщает газета, в этом году Пакистан закупил пробную партию российской нефти марки Urals, она была признана коммерчески жизнеспособной. Вместе с тем реального экономического эффекта в данном контексте, в частности снижения потребительских цен на нефтепродукты в исламской республике, Исламабад, согласно изданию, сможет добиться только, если обеспечит долгосрочный импорт нефти из РФ.

В апреле 2023 года Пакистан разместил заказ на импорт 100 тыс. тонн российской нефти. Эту партию Пакистан назвал пробной и предназначенной для проверки способности отечественных предприятий перерабатывать нефть из России. В июне в порт Карачи двумя танкерами доставили в общей сложности 101 тыс. тонн российской нефти.