FT: Сингапур ужесточил проверку клиентов при открытии банковских счетов

По информации газеты, финансовые учреждения предупредили, что период ожидания открытия частного банковского счета увеличился до трех-четырех месяцев

ЛОНДОН, 24 сентября. /ТАСС/. Банки Сингапура ужесточили проверку клиентов, в том числе при открытии счетов, после разразившегося в августе скандала с отмыванием денег на сумму $1,8 млрд. Об этом сообщает газета Financial Times.

По информации издания, финансовые учреждения предупредили клиентов и их консультантов о том, что период ожидания открытия частного банковского счета увеличился с менее чем месяца до трех-четырех.

Денежно-кредитное управление Сингапура (Центробанк) разослало в минувшем месяце финансовым институтам уведомление о необходимости тщательной проверки всех сделок. Центробанк "самым серьезным образом относится к этому делу, надзорные мероприятия с финансовыми учреждениями продолжаются", отмечается в заявлении.

В августе в Сингапуре были арестованы 10 иностранных граждан в рамках расследования преступлений, связанных с отмыванием денег, мошенничеством и фальсификацией документов. В результате рейдов почти 400 полицейских у них были изъяты ювелирные изделия, золотые слитки, дизайнерские сумки, наличные, криптоактивы. Были конфискованы 94 объекта недвижимости и более 50 элитных автомобилей, заморожены 35 банковских счетов.