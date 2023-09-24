Макрон заявил, что Франция может эксплуатировать угольные электростанции до 2027 года

Французский лидер добавил, что в 2024 году республика выделит €40 млрд на "экологический переход" во всех сферах экономики

ПАРИЖ, 24 сентября. /ТАСС/. Две угольные электростанции, перезапущенные Францией в 2022 году на фоне энергетического кризиса, могут продолжать работать на угле до 2027 года. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2.

"Нам нужно уходить от угля. К 2027 году две угольные электростанции будут переведены на биомассу", - сказал он.

Вместе с тем, по словам Макрона, Франция таким образом станет "одной из первых стран Европы, которая откажется от угля" в энергетике. Он добавил, что в следующем году республика выделит €40 млрд на "экологический переход" во всех сферах экономики.

В контексте роста цен на энергоносители (цены на бензин находятся на самом высоком уровне с начала года) он подчеркнул, что эта тенденция связана не с ростом налоговой нагрузки на производителей и АЗС, а с геополитикой, упомянув решение Саудовской Аравии об ограничении добычи нефти и ситуацию с отказом от углеводородов из России. Он подчеркнул, что, несмотря на высокие налоги на топливо во Франции, половина от получаемой суммы выделяется на "экологический переход" в энергетике и других сферах, поэтому снизить налог не представляется возможным.

В августе 2022 года угольная электростанция Émile Huchet в коммуне Сен-Авольд (департамент Мозель) возобновила работу после закрытия 31 марта, поскольку власти опасались перебоев с поставками электроэнергии зимой из-за отключения половины атомных реакторов на техобслуживание и из-за технических проблем. Также сейчас продолжает функционировать угольная электростанция в коммуне Кордеме (департамент Атлантическая Луара). В августе 2023 года срок службы обеих станций был продлен до конца 2024 года.