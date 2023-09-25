Мишустин примет участие в форуме "Иннопром" в Астане

Также у премьер-министра РФ запланировано выступление на пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени"

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в работе международной промышленной выставки "Иннопром Казахстан".

Российский премьер вместе с коллегами из Казахстана, Белоруссии и Киргизии осмотрит выставку, где посетит национальные стенды, посвященные машиностроению, судостроению, станкостроению, химической, металлургической, текстильной и авиационной промышленности. Российская экспозиция включает коллективные стенды Новгородской области, правительства Москвы, правительства Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Республики Удмуртия, Свердловской области, Оренбургской области, Челябинской области, Красноярского края, Республики Башкортостан, стенд инновационных и промышленных проектов Минпромторга России.

Затем Мишустин выступит на пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени".

О выставке "Иннопром Казахстан"

Как сообщил ранее программный директор выставки "Иннопром" Антон Атрашкин, в экспозиции в Астане, которая продлится 25-27 сентября, примут участие 177 российских компаний, включая представителей крупного, среднего и малого бизнеса. В свою очередь вице-министр промышленности и строительства Казахстана Ильяс Оспанов отмечал, что выставка "Иннопром" впервые проходит в республике. По его словам, основная ее задача - создавать партнерство и помогать бизнесу.

Важной составляющей мероприятия станет образовательная программа "Новые кадры для новой промышленности" для студентов и молодых специалистов, подготовленная образовательными центрами и промышленными компаниями Казахстана и России.

По данным организаторов, в главной сессии выставки "Иннопром Казахстан", как ожидается, примут участие главы правительств России, Казахстана, Белоруссии и Киргизии, а также руководители деловых ассоциаций и производственных компаний. Планируется, что мероприятие посетят около 10 тыс. человек из 20 стран. Участники обсудят вопросы установления тесных связей со странами Евразийского экономического союза и повышения инвестиционной привлекательности Казахстана. Выставка с участием экспозиций компаний из Казахстана, а также крупнейших компаний из стран ЕАЭС займет более 12 тыс. кв. м. Здесь расположатся тематические разделы, посвященные авиационному, транспортному и энергетическому машиностроению, станкостроению, химической промышленности и металлургии.