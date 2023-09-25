В Госдуме отметили снижение роли доллара в расчетах между резидентами РФ и Монголии

Первый зампред комитета ГД по экономической политике Надежда Школкина считает, что существуют реальные перспективы к переходу в таких расчетах к другим национальным валютам

УЛАН-БАТОР, 25 сентября. /ТАСС/. Доля доллара в расчетах по внешнеторговым контрактам за товары и услуги между резидентами РФ и Монголии снижается, что создает перспективы перехода к расчетам между резидентами обеих стран от доллара к другим национальным валютам. Такое мнение высказала в беседе с журналистами первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия") по итогам первого заседания комиссии по сотрудничеству парламентов РФ и Монголии.

"Есть реальные перспективы к переходу в расчетах между резидентами наших стран от доллара к другим национальным валютам. В частности, расширение использования рубля в расчетах за поставки нефтепродуктов российскими компаниями, что также будет способствовать увеличению взаимного товарооборота", - подчеркнула Школкина.

Она отметила, что в 2022 году объем прямых расчетов по внешнеторговым контрактам за товары и услуги между резидентами стран составил 67,8%. "При этом, если в 2022 году в расчетах по внешнеторговым контрактам за товары и услуги между резидентами наших стран доля доллара составляла 60,6%, то, по оперативным данным, сейчас доля доллара в расчетах составляет 18,2%. Доля китайского юаня с 20,5% выросла до 56,8%. Доля российского рубля - с 18% до 23,9%", - сообщила Школкина.

По ее словам, российско-монгольские отношения ориентированы на стратегическое партнерство, в том числе в сфере торгово-экономического сотрудничества. "[Однако] нас беспокоит отсутствие хождения карты "Мир" на территории Монголии, что, соответственно, оказывает влияние на комфортное пребывание наших туристов в этой прекрасной стране", - отметила Школкина. Она подчеркнула, что в вопросе банковского сотрудничества РФ и Монголия продолжают процесс открытия кредитными организациями корреспондирующих счетов в банках обеих стран. "Вместе с тем у нас остается нерешенным вопрос, связанный с подключением монгольских банков к системе передачи финансовых сообщений Банка России с целью обеспечения защищенного обмена финансовой информацией между кредитными организациями двух стран. На текущий момент ни один монгольский банк к системе не подключился", - сообщила первый зампред комитета Госдумы.

Первое заседание созданной в июне комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Великого государственного хурала (парламента) Монголии прошло в Улан-Баторе в понедельник. Парламентарии двух стран обсуждали вопросы законодательного обеспечения экономического, финансового, межбанковского взаимодействия России и Монголии, а также сотрудничества в сферах транспорта, энергетики, сельского хозяйства и туризма

Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным прибыла с официальным визитом в Монголию 23 сентября. В ходе визита Володин встретился с председателем Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром, а также с премьер-министром страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.