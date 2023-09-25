В Минцифры заявили, что обмен с Китаем помогает бороться с манипуляциями западных СМИ

Замглавы ведомства Бэлла Черкесова привела в качестве примера такого сотрудничества обновленное соглашение между ТАСС и китайским информационным агентством Xinhua

НАНКИН, 25 сентября. /ТАСС/. Российско-китайские обмены в сфере СМИ помогают противостоять манипуляциям западных медиа. Об этом заявила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова.

"Мы сталкиваемся с явными попытками западных стран манипулировать информационным пространством. Обмен опытом между российскими и китайскими медиа помогает противостоять этим попыткам", - отметила Черкесова в ходе выступления на 16-м заседании Подкомиссии по сотрудничеству в области средств массовой информации Российско-Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству в Нанкине.

Подписание протокола 16-го заседания Подкомиссии по сотрудничеству в области средств массовой информации Российско-Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству © Ярослав Курило/ ТАСС

Она также привела в качестве примера сотрудничества обновленное соглашение между ТАСС и китайским информационным агентством Xinhua, которое было подписано в марте в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

В заседании Подкомиссии приняли участие представители ведущих информационных агентств, телерадиокомпаний, газет и предприятий, работающих в сфере связи.

Во вторник в Нанкине также откроется телефестиваль стран ШОС.