Площадь проектируемой на базе аэропорта Красноярска ОЭЗ составит 360 га

На территории особой экономической зоны планируют создать промышленные и торгово-логистические площадки

КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Площадь планируемой особой экономической зоны на базе аэропортов Красноярска и Черемшанки составит 360 га, сейчас завершаются предпроектные работы. Об этом сообщил журналистам генеральный директор аэропорта Красноярск Евгений Владимиров.

"Этот проект предусматривает выделение части территории, прилегающей к аэропорту Красноярск и Черемшанка. Она будет называться особая экономическая зона. Здесь привлекаются резиденты с предоставлением льгот, преференций в рамках федерального законодательства. Это площадь 360 га, порядка 11 земельных участков", - сообщил Владимиров, добавив, что сейчас завершаются предпроектные работы, а также идет корректировка приаэродромные территории аэропорта Черемшанка.

По его словам, в ОЭЗ планируется создание промышленных и торгово-логистический площадок, и ее создание позволит привлечь "крупных игроков рынка". Также в рамках развития ОЭЗ планируется строительство грузопассажирской ветки протяженностью 34 км от аэропорта Красноярска до города.

Ранее губернатор края Михаил Котюков в интервью ТАСС сообщил, что власти рассматривают возможность создания ОЭЗ портового типа на базе транспортного узла вокруг аэропорта Красноярска и что заявку на нее планируют подать в 2024 году.

Аэропорт Красноярск построили в 1980 году, с 1993 года имеет статус международного. В декабре 2017 года открыли новый пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. м. Аэропорту присвоили имя оперного певца, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского. Под оперативным управлением красноярского аэропорта находится аэропорт Черемшанка. "Аэрофлот" открыл в Красноярске второй после московского Шереметьево международный авиационный хаб. Черемшанка - региональный аэропорт Красноярска, работает с 1988 года и находится в 3 км от аэропорта Красноярска.