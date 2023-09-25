Российские компании показали премьерам ЕАЭС спутник связи и беспилотный самосвал

В частности, на стенде ПАО "Камаз" главам правительств представили прототип гигантского беспилотного карьерного самосвала "Юпитер-30" грузоподъемностью 27 тонн для добычи полезных ископаемых по безлюдной технологии

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Космический аппарат для обеспечения широкополосного доступа в интернет по всему миру и беспилотный "Камаз" продемонстрировали в понедельник главам правительств РФ, Белоруссии, Казахстана и Киргизии на российских стендах открывшейся в Астане международной выставки "Иннопром. Казахстан".

Космический аппарат "Скиф-Д" войдет в состав группировки из 12 спутников для обеспечения глобального широкополосного доступа в интернет. Проект, который реализуется в Красноярском крае, представил четырем премьерам глава региона Михаил Котюков.

Губернатор подчеркнул, что речь идет о принципиально новом решении - создании системы космической связи. Первоначальная спутниковая группировка должна заработать к концу 2023 года. На стенде ПАО "Камаз" главам правительств представили прототип гигантского беспилотного карьерного самосвала "Юпитер-30" грузоподъемностью 27 тонн для добычи полезных ископаемых по безлюдной технологии. Проект перейдет в практическую плоскость в 2024 году, рассказал гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.

Российские производители также привезли на выставку ультрабыструю зарядную станцию для электромобилей, которая может осуществлять параллельный заряд сразу для трех машин по всем типичным зарядным разъемам (японский, европейский и китайский). В этой станции все электронные компоненты заменены с импортных на отечественные. К декабрю 2023 года будет выпущена тысячная зарядная станция, интерес к ним проявляют как на рынке СНГ, так и в дальнем зарубежье, отметили представители "ПСС зарядные станции".

На стенде Татарстана компания "Татнефть" презентовала проект завода по производству автомобильных шин в Казахстане KamaTyresKz. Строительство завода стартовало в апреле 2021 года в Карагандинской области Казахстана. Это будет первый в республике новейший завод по выпуску автомобильных шин. Завод начнет работать в 2024 году, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Несколько интересных разработок представила госкорпорация "Росатом". Среди них - макет дополненной реальности Nuclear for better life. Центром инсталляции является атомная станция с реактором ВВЭР-1200, которая "питает" жизнь футуристического города, создавая благополучный микроклимат и производя чистую электроэнергию. По словам представителей Росатома, 16 проектов с такими реакторами реализуются за рубежом, четыре энергоблока уже работают в России. В заключение компания "Трансмашхолдинг" продемонстрировала премьерам локомотивные системы обеспечения безопасности движения, подчеркнув, что они востребованы за рубежом, в частности компаниями "Дженерал электрик" и французской Alstom.