Эксперт: ЕС может закупать и складировать украинское зерно в расчете на рост цен

Председатель литовской ассоциации зерновой промышленности Аушрис Мацияускас отметил, что предложенная схема была опробована и успешно действовала около 20 лет назад

ВИЛЬНЮС, 25 сентября. /ТАСС/. Выход из кризисной ситуации, когда несколько стран Восточной Европы выступают против экспорта украинского зерна, предусматривает его централизованные закупки Евросоюзом для складирования. Эту идею озвучил газете Respublika председатель литовской ассоциации зерновой промышленности Аушрис Мацияускас.

"Мы предлагаем ЕС модель выхода из кризисной ситуации, сложившейся с украинским зерном. Это интервенционные закупки Евросоюзом зерна на склад", - сказал он.

Как отметил председатель ассоциации, предложенная схема была опробована и успешно действовала около 20 лет назад, когда цены на зерно опустились ниже установленного минимального предела. "Включился предусмотренный механизм. Миллионы тонн зерна были закуплены и размещены на складах, а затем, когда цены возросли, успешно проданы", - напомнил Мацияускас.

Он считает, что такое решение урегулирует ситуацию. "Рынок стран Восточной Европы избежит ненужных угроз", - сказал председатель объединения. По его словам, за 1 тонну украинского зерна сейчас платят €100. "Его можно было бы скупать за €150, а после окончания военного конфликта продать в Северную Африку по €250 за 1 тонну", - полагает Мацияускас. Для реализации плана потребуется €1,5 млрд. "В масштабе ЕС это не слишком большие деньги", - считает он.

15 сентября Еврокомиссия не продлила действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, но потребовала от Киева представить до 18 сентября план предотвращения рыночных искажений в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию и начала расследование против недружественных действий трех европейских стран.