Сумму выплаты компания не раскрывает

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Компания "Совкомфлот" выплатит налог на сверхприбыль до конца 2023 года, сообщил в интервью ТАСС гендиректор компании Игорь Тонковидов.

"Совкомфлот" исправно выполнит требования закона и выплатит налог до конца года. Сумму выплаты мы пока не раскрываем", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний в размере 10%. Согласно закону, который вступит в силу с 1 января 2024 года, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей.