МСП-поставщики заключили в 2023 году договоры более чем на 6,8 млрд рублей

В топ закупок вошли поставка угольной продукции, оказание услуг по перевозке грузов, охранные услуги, поставка комбикормов, поставка электроэнергии

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. МСП-поставщики новых регионов России - Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей - с начала года заключили договоры на более чем 6,8 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

"Их участниками стали 352 заказчика и 857 субъекта МСП, общая сумма - 6,83 млрд рублей", - отметили в корпорации.

В топ закупок вошли поставка угольной продукции, оказание услуг по перевозке грузов, охранные услуги, поставка комбикормов, поставка электроэнергии.

"Процесс интеграции четырех новых территорий в экономику России продолжается. И в рамках него развитие закупок по 223-ФЗ и вовлечение в них местного малого и среднего бизнеса - один из приоритетов работы Корпорации МСП. Мы помогаем предпринимателям, которые хотят стать поставщиками, подготовиться к участию в торгах. В частности, совместно с крупнейшими заказчиками проводятся обучающие мероприятия, позволяющие предпринимателям разобраться во всех тонкостях участия в закупках", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводит пресс-служба.

Наибольшую активность в закупках среди новых регионов РФ проявляет Донецкая Народная Республика. В корпорации отметили, что там порядка 434 МСП-поставщика, которые заключили договоры на 3,7 млрд рублей. В Херсонской области 186 представителей малого и среднего бизнеса заключили договоры на 1,8 млрд рублей. В Луганской Народной Республике в закупках участвовал 251 МСП-поставщик на общую сумму свыше 1,1 млрд рублей, в Запорожской области - 5 предприятий и 51,2 млн рублей соответственно.