Мантуров прокомментировал санкции США в адрес "Автоваза"

По словам вице-премьера - главы Минпромторга России, ограничения ускорят программу по импортозамещению и не повлияют на план по объему производства в 400 тыс. автомобилей в 2023 году

АСТАНА, 25 сентября. /ТАСС/. Санкции Минфина США, введенные в адрес "Автоваза", ускорят программу по импортозамещению и не повлияют на план по объему производства в 400 тыс. автомобилей в 2023 году. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах международной промышленной выставки "Иннопром Казахстан".

"Ускорят программу импортозамещения", - так ответил он на вопрос о влиянии санкций.

Мантуров подчеркнул, что в конце ноября - начале декабря планируется утвердить производственный план на 2024 год. "Да. Никаких изменений у нас не предвидится (по планам на 2023 год - прим. ТАСС). Тем более, что касается этого года, - точно. По следующему году мы будем утверждать (производственные планы) на совете директоров в конце ноября - начале декабря", - сказал вице-премьер.

Ранее Минфин США ввел санкции в отношении российских компаний, в числе которых автопроизводители "Соллерс", "Москвич" и "Автоваз".

О windfall tax в 2023 году

Компания "Автоваз" вряд ли будет выплачивать windfall tax (налог на сверхприбыль) в 2023 году, сообщил Мантуров.

"Windfall tax в этом году "Автоваз" вряд ли будет платить, потому что под критерий, по которому принимается решение о выплате, "Автоваз" не подпадает", - пояснил Мантуров.

Отвечая на вопрос, попадает ли под выплату налога кто-то из других автопроизводителей, вице-премьер сказал, что ему неизвестны такие компании. "О такой сверхмаржинальности в машиностроении мне не известно", - добавил Мантуров.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний в размере 10%. Согласно закону, который вступит в силу с 1 января 2024 года, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, он будет зачисляться в федеральный бюджет и носить разовый характер. Поступления от налога планируются в объеме 300 млрд рублей.