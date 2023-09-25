25 сентября, 09:18

Выручка владельца соцсети Tenchat в I полугодии выросла на 40%

Она превысила 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Выручка группы ВБЦ - владельца российской деловой соцсети Tenchat - в I полугодии 2023 года выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 1,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе группы.

Выручка за II квартал увеличилась на 21% по сравнению с I кварталом, достигнув 865 млн рублей.

"Такая тенденция роста выручки в 2023 году обусловлена расширением линейки финансовых продуктов ВБЦ и развитием российской деловой социальной сети Tenchat. Мы ожидаем дальнейший рост после запуска первого в России делового хаба - b2b-маркетспейса на базе Tenchat, релиз которого запланирован на эту осень", - прокомментировал глава группы Семен Теняев. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация