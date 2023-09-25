МЭР заявило, что бюджетный процесс поменял приоритеты в сторону поддержки промышленности

По словам главы ведомства Максима Решетникова, эти приоритеты будут и дальше наращивать в пользу промышленности, экономики предложения, реального сектора

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Текущий бюджетный процесс заставил Минэкономразвития пересмотреть приоритеты в сторону большей поддержки промышленности. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе пленарного заседания в Совете Федерации.

"Текущий бюджетный процесс заставил нас достаточно сильно пересмотреть приоритеты. Более того, эти приоритеты мы будем и дальше наращивать именно в сторону поддержки промышленности, экономики предложения, реального сектора. Вот это, наверное, основные задачи, которые мы перед собой ставим", - сказал Решетников.

По итогам 2023 года Минэкономразвития ожидает роста ВВП РФ на 2,8%, в 2024 году - на 2,3%. В дальнейшем российская экономика будет расти чуть выше 2% в год. Рост инвестиций по итогам 2023 года ожидается на 6%, следующие три года - до 3% в год.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров сообщил, что правительство постаралось сделать дефицит российского бюджета на ближайшие годы минимальным. Согласно материалам к проекту бюджета РФ, дефицит может составить 1,6 трлн рублей в 2024 году, 0,9 трлн рублей в 2025 году и 1,5 трлн рублей в 2026 году.