Проблемы закупок в атомной отрасли обсудят на форуме Росатома во Владивостоке

На форум пригласили действующих и потенциальных поставщиков

ЧИТА, 25 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" 11 октября организует во Владивостоке региональный форум поставщиков атомной отрасли "Атомекс регион - 2023". На мероприятии обсудят проблемы закупок в этой сфере, сообщили в управлении по корпоративным коммуникациям АО "Атомредметзолото".

"Форум организован горнорудным дивизионом госкорпорации "Росатом" при поддержке правительства Приморского края. Основная цель его проведения - развитие конкурентной среды, привлечение большего количества поставщиков, обеспечение информационной открытости и прозрачности закупочной деятельности предприятий госкорпорации "Росатом", работающих в дальневосточном регионе", - говорится в сообщении.

На форум приглашают действующих и потенциальных поставщиков, которые смогут узнать особенности системы организации закупок в Росатоме. Участники также смогут обсудить проблемы, с которыми сталкиваются при проведении закупок, возможности взаимодействия и сотрудничества. Кроме того, на форуме будут представлены сведения о ключевых потребностях в товарах, работах и услугах горнорудных предприятий Росатома на Дальнем Востоке - ПАО "ППГХО имени Славского", АО "Эльконский ГМК", АО "Хиагда", АО "Далур", АО "РУСБУРМАШ".

"Принять участие в форуме сможет бесплатно любой желающий. Наша задача - расширять круг участников закупочной деятельности в атомной отрасли, привлекать предприятия малого бизнеса, обеспечивая им понятные процедуры и прозрачные условия работы с нашими компаниями", - приводятся в сообщении слова директора по закупкам АО "Атомредметзолото" Алексея Шичкова.