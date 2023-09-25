ЕЭК продлила антидемпинговую пошлину на бесшовные трубы из нержавеющей стали из КНР

Она действует до 5 марта 2024 года включительно

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила антидемпинговую пошлину на бесшовные трубы из нержавеющей стали из Китая и Малайзии до 5 марта 2024 года включительно. Об этом говорится в сообщении торгового блока ЕЭК.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила антидемпинговую пошлину в отношении холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали, происходящих из КНР и Малайзии, до 5 марта 2024 года включительно", - говорится в сообщении.

Срок действия пошлины истекал 11 декабря 2023 года, но в адрес департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление, по результатам рассмотрения которого 6 марта 2023 года начали повторное антидемпинговое расследование.

"Нормативной базой ЕАЭС предусмотрено продление срока применения действующей антидемпинговой меры на период проведения повторного расследования, которое должно быть завершено в течение 12 месяцев с даты его начала", - отметили в торговом блоке ЕЭК.

Антидемпинговая пошлина в отношении холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали из КНР установлена в 2013 году в размере 19,15% от таможенной стоимости. В 2017 году действие пошлины распространили и на продукцию из Малайзии, а в 2018 году действие меры продлили еще на пять лет.