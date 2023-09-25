В Петербурге выделят 1,9 млрд рублей на технику в рамках перехода на российское ПО

Заявки принимаются до 10 октября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. ГУП "Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр" (СПб ИАЦ) объявил конкурс по выбору подрядчика на поставку оборудования для распределенного регионального центра обработки данных исполнительных органов Петербурга. Начальная цена контракта составляет около 1,9 млрд рублей, следует из данных портала госзакупок. Поставить оборудование нужно до 27 ноября 2023 года.

"Поставка оборудования для распределенного регионального центра обработки данных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга. Начальная цена -1 854 351 428,00 рублей", - говорится в конкурсной документации.

Согласно опубликованной технической документации, подрядчик должен будет поставить 14 серверов с SSD-накопителями и 52 серверов с видеокартами Nvidia Tesla. Также потребуется 123 устройства автоматической обработки данных, три системы хранения к ним и 57 коммутаторов пяти типов.

Заявки принимаются до 10 октября. Итоги планируется подвести 11 октября.

СПб ГУП "СПб ИАЦ" создает, сопровождает и интегрирует информационные и информационно-аналитические системы администрации Петербурга и подведомственных ей организаций. Проекты центра, например, это госуслуги, госархивы, портал ЖКХ.

До 2025 года объекты критической инфраструктуры должны будут перейти на российское ПО.

Как сообщал ТАСС руководитель Комитета по экспорту АРПП "Отечественный софт", директор по стратегическим и международным проектам ООО Код Безопасности Олег Кравчук, при переходе на отечественные IT-решения, сложности могут возникнуть с импортозамещением программно-аппаратных комплексов. Налоговые льготы на покупку российского высокотехнологического оборудования ускорят процесс импортозамещения, считает исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин.