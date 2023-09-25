25 сентября, 12:39

Росатом будет развивать медицинские атомные технологии в Алжире

Стороны договорились о реализации совместных проектов по сотрудничеству в области применения неэнергетических атомных технологий в здравоохранении и развития алжирской ядерной медицины, сообщили в АО "Русатом хелскеа"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Росатом будет реализовывать в Алжире проекты в области неэнергетических атомных технологий. Соответствующее соглашение Росатом подписал с Комиссариатом по атомной энергии Алжира (COMENA) на полях 67-й Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии, сообщает пресс-служба АО "Русатом хелскеа" - дивизиона, аккумулирующего экспертизу госкорпорации в сфере медицины.

"Стороны договорились о реализации совместных проектов по сотрудничеству в области применения неэнергетических атомных технологий в здравоохранении и развития ядерной медицины Алжира, в частности, в рамках создания центров ядерной медицины. За сотрудничество с партнером будет отвечать дивизион "Технологии здоровья" (АО "Русатом хелскеа")", - говорится в сообщении.

"Помощь Росатома в развитии ядерной медицины окажет существенное влияние на диагностику и лечение онкологических заболеваний в Алжире. Для COMENA сотрудничество с таким престижным партнером, как Росатом, будет также залогом успеха по выполнению задач, которые ставит перед нами правительство", - приводятся в сообщении слова председателя COMENA Абдельхамида Меллаха. 

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