Банк Luminor приостановил использование карт в Белоруссии

Их пользователи не смогут рассчитаться за товары и услуги, в том числе в интернет-магазинах, а также снять в банкоматах наличные

ВИЛЬНЮС, 25 сентября. /ТАСС/. Работающий в Литве коммерческий банк Luminor приостанавливает использование своих банковских карт в Белоруссии. Об этом он уведомил в сообщении для СМИ.

"С 25 сентября из-за все более широких ограничений прекращаются расчеты с помощью карт Luminor на территории Белоруссии", - говорится в тексте. Какие ограничения и с какой стороны имеются в виду, не уточняется.

С помощью карт нельзя будет рассчитаться за товары и услуги, в том числе в интернет-магазинах, снять в банкоматах наличные.

В связи с санкциями и различными рисками с 6 сентября такую меру ввел работающий в Литве Swedbank, с 19 сентября - банк SEB.