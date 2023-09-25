В Словакии 3-й энергоблок АЭС "Моховце" вывели на полную мощность

В рабочем режиме пройдут его заключительные испытания, чтобы убедиться в полном соответствии заложенным производителями параметрам, сообщило Словацкое радио

ПРАГА, 25 сентября. /ТАСС/. Третий энергоблок словацкой АЭС "Моховце", подключенный к национальной энергетической сети 31 января, выведен на полную производственную мощность. Сейчас в рабочем режиме пройдут его заключительные испытания, чтобы убедиться в полном соответствии заложенным производителями параметрам. Об этом сообщило Словацкое радио.

Республика с выведением третьего энергоблока АЭС "Моховце" на полную мощность, согласно данным радио, самостоятельно покроет свои нужды в электроэнергии. Эксплуатация нового энергоблока рассчитана не менее чем на 60 лет. Он обеспечит 13% потребностей Словакии в электроэнергии.

На АЭС "Моховце" возведение третьего энергоблока началось в 1985 году и продолжалось в течение последующих десятилетий. Оно велось в сотрудничестве с российской корпорацией "Росатом". Ядерное топливо для атомного реактора третьего энергоблока получено от корпорации "ТВЭЛ" (входит в Росатом).

В Словакии действуют две АЭС: "Моховце", расположенная в 130 км к востоку от Братиславы, и "Богунице" у поселка Ясловске-Богунице в западной части республики. Обе они возведены при помощи СССР и России.