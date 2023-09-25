В Южной Осетии заявили, что запрет экспорта нефти из РФ не распространяется на республику

Запрет не распространяется на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в рамках международных межправительственных соглашений

ЦХИНВАЛ, 25 сентября. /ТАСС/. Ограничения, введенные правительством РФ на экспорт нефтепродуктов, не распространяются на Южную Осетию, так как между странами существует соответствующее соглашение. Об этом заявил журналистам зампредседателя правительства Южной Осетии Дзамболат Тадтаев.

Постановлением правительства России от 21 сентября был введен временный запрет на вывоз нефтепродуктов за исключением некоторых случаев, в том числе вывоза в Республику Абхазия и Южную Осетию. В редакции постановления от 23 сентября кабмин РФ отменил исключение на запрет на вывоз нефтепродуктов в Абхазию и Южную Осетию. Вместе с тем в соответствии с подпунктом "в" пункта 2 документа, запрет не распространяется на товары, вывозимые с территории Российской Федерации в рамках международных межправительственных соглашений.

"Ограничения на экспорт нефтепродуктов не распространяются на Южную Осетию. Между правительствами Республики Южная Осетия и Российской Федерации в 2012 году подписано Соглашение о режиме торговли товарами, в соответствии с которым уполномоченные органы стран ежегодно подписываются протоколы (индикативные балансы), в рамках которых российские нефтепродукты, вывозимые для внутреннего потребления в Республике Южная Осетия, освобождаются от вывозной таможенной пошлины", - сказал Тадтаев.

Он уточнил, что правительство России 21 сентября 2023 года ввело временный запрет на вывоз товарного бензина и дизельного топлива с оговорками, которые были изложены в пункте 2 постановления. На Южную Осетию и Абхазию распространялись сразу два подпункта "в" и "к", в соответствии с которыми ограничения не распространялись на товары, вывозимые с территории РФ. 23 сентября в указанное постановление были внесены поправки, где подпункт "в" изложили в другой редакции, а подпункт "к" и вовсе исключили.

"Согласно подпункту "в" пункта 2 ограничения не распространяются на товары, вывозимые из РФ в рамках международных межправительственных соглашений (в том числе в государства - члены ЕАЭС) в пределах, предусмотренных индикативными балансами и протоколами, утверждаемыми в порядке, предусмотренном такими соглашениями", - пояснил Тадтаев.