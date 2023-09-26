Дерипаска назвал санкции неэффективным оружием в XXI веке

Российская экономика пострадала из-за рестрикций со стороны Запада гораздо менее серьезно, чем ожидалось, считает предприниматель

ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Экономические рестрикции являются оружием XIX века, которое в значительной мере потеряло свою эффективность в XXI веке. Об этом заявил в интервью газете Financial Times российский предприниматель Олег Дерипаска, отметив, что компании РФ нашли способы эффективно вести бизнес даже в условиях беспрецедентного санкционного давления.

"Я всегда сомневался в этом санкционном вундерваффе (чудо-оружии), как это называли немцы [в годы Второй мировой войны]. В использовании финансовой системы в качестве инструмента принуждения к переговорам", - сказал он. "Мы приложили столько усилий для того, чтобы мир стал глобальным с точки зрения торговли, инвестиций, информационных потоков. <...> Всему этому приходит конец, когда вы используете санкции - инструмент XIX века. Мы не видим, чтобы он был эффективным в XXI веке", - добавил Дерипаска.

Он признался, что был удивлен тем, как быстро российский частный бизнес приспособился к новой ситуации, "нашел способы вести деятельность и делать это эффективно". По словам предпринимателя, он ожидал "обрушения до 30% российской экономики" после введения Западом масштабных санкций из-за начала специальной военной операции на Украине, однако эффект оказался "намного слабее". Дерипаска считает, что это объясняется как государственными мерами поддержки бизнеса, так и нежеланием стран глобального Юга присоединяться к экономическому давлению на РФ.

"Люди, которые думали, что смогут оказывать давление <...> с помощью этого прекрасного механизма, глубоко заблуждались", - отметил он. "Верить в то, что санкции помогут все остановить, или спровоцируют смену власти, или как-то приблизят нас к окончанию конфликта <...>. Нет. Нам нужно другое решение", - заявил бизнесмен.