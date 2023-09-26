Ярмарки российских виноделов пройдут еще в трех регионах до конца года

Как сообщили организаторы, среди них числятся Астраханская, Воронежская и Самарская области

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российские виноделы представят свою продукцию до конца года в Астраханской, Воронежской и Самарской областях. Об этом сообщил ТАСС гендиректор ООО "Городские праздники", выступающего оператором винных ярмарок Минпромторга России, Сергей Комаров.

"С начала года мы посетили семь российских регионов, прямо сейчас идет монтаж и погрузка ярмарки из Сочи. В Астрахани такой опыт будет впервые, далее Самара и в третий раз - Воронеж .В Астрахани представим винодельческие предприятия Крыма, Краснодарского края, Ростовской области, продукцию астраханского предприятия по сыроварению <...>. В случае успеха мы приедем сюда снова. Так, в Казани, Красногорске, Воронеже и Калуге мы собираемся проводить винные ярмарки ежегодно", - сообщил Комаров.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, ближайшая винная ярмарка состоится в центре Астрахани на улице Кирова с 29 сентября по 8 октября. В рамках нее в том числе пройдут мастер-классы виноделов и сомелье, дегустации фермерской продукции, лекции о развитии виноделия и винной культуры в России.

"Для прохождения этапов дегустации в рамках винной ярмарки посетителям необходимо будет взять в аренду профессиональный бокал для вина, затем получить жетоны для дегустации вин. Подходя к любому павильону, помимо порции вина, клиенту расскажут о происхождении напитка, уточнят год выпуска, а также ответят на все интересующие вопросы. Подсчитано, что в рамках таких дегустаций человек экономит до 10 тыс. рублей, так как цена предлагаемых вин начинается от 1 500 рублей за бутылку", - пояснил Комаров, уточнив, что ежедневная посещаемость ярмарки в Астрахани ожидается на уровне 1 500 человек.

В 2021 году был принят федеральный закон о проведении винных ярмарок продвижения российских вин. В 2022 году они были проведены в Москве, Калужской, Брянской и Воронежской областях. С начала 2023 года ярмарки уже прошли в Сочи, Калуге, Красногорске, Казани, Ярославле, Уфе и дважды в Воронеже.

Винные ярмарки проходят под эгидой Минпромторга России, оператором выступает компания "Городские праздники". Мероприятия нацелены на продвижение продукции отечественных малых и средних предприятий, налаживание контактов между торговыми организациями, производителями, государством и потребителями, увеличение их товарооборота.