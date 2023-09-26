Поставки золота из России в Гонконг третий месяц подряд ставят рекорды за 11 лет

В июле специальный административный район Китая закупил у РФ золото на сумму 5,83 млрд гонконгских долларов (около $747,44 млн)

ГОНКОНГ, 26 сентября. /ТАСС/. Гонконг на протяжении трех месяцев подряд импортирует из России золото на рекордную сумму по меньшей мере с 2012 года. Как свидетельствуют данные Департамента переписи и статистики правительства Гонконга, поставки золота из РФ с начала года выросли почти в 12 раз в годовом выражении.

Согласно последним опубликованным данным ведомства, в июле специальный административный район КНР закупил у РФ золото на сумму 5,83 млрд гонконгских долларов (около $747,44 млн), что стало рекордом по меньшей мере за последние 11 лет - период, за который приводятся статистические данные на сайте ведомства. Этот показатель в 5,4 раза больше по сравнению с июлем прошлого года.

В предыдущие два месяца поставки золота из РФ в Гонконг также были рекордными за 11 лет и продолжали расти. В мае они составили 3,19 млрд гонконгских долларов (около $408,59 млн), в июне - 3,79 млрд гонконгских долларов (около $485,9 млн). До этого рекорд был зафиксирован в июле 2013 года - тогда Гонконг закупил золото у РФ на сумму 3,18 млрд гонконгских долларов (около $407,3 млн).

Поставки российского золота в Гонконг с января по июль достигли 20,39 млрд гонконгских долларов (около $2,61 млрд). Это почти в 12 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам 2022 года Гонконг закупил у России золото на сумму 7,54 млрд гонконгских долларов (около $966,2 млн).