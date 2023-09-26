В Индонезии открыли первую углеродную биржу

На момент открытия торгов было зарегистрировано около 15 сделок, эквивалентных 459 тыс. тонн углекислого газа, пишет AFP

ТОКИО, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо открыл первую углеродную биржу в стране. Об этом сообщило агентство AFP.

"Запуск первой в Индонезии биржи углеродных кредитов представляет собой реальный вклад Индонезии в глобальную борьбу с климатическим кризисом", - приводит агентство слова Джоко Видодо. Торговый потенциал биржи оценивается по меньшей мере в $194 млрд, добавил президент Индонезии. На момент открытия торгов во вторник было зарегистрировано около 15 сделок, эквивалентных 459 тыс. тонн углекислого газа, пишет агентство.

Индонезия - крупнейший в мире экспортер угля, и экологи ставят под сомнение климатические обязательства правительства, которое продолжает строительство угольных электростанций, сообщает AFP. По мнению экологов, именно эти станции ответственны за сильное загрязнение воздуха в Джакарте.

Углеродная биржа - это система, где можно покупать и продавать углеродные кредиты. Они торгуются на открытом рынке и являются разрешением на выбросы в атмосферу. Торговля такими кредитами позволяет компаниям с уровнем выбросов в атмосферу ниже разрешенного, продавать эту разницу в виде квоты компаниям и странам с избыточным выбросом парниковых газов, которым грозят санкции за загрязнение природной среды.