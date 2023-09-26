Предприятие из ДНР получило первый льготный кредит под зонтичное поручительство

Финансирование осуществляется в рамках госпрограммы по поддержке малого и среднего бизнеса в новых регионах по субсидируемой Минэкономразвития ставке, сообщили в ЦМРБанке

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. ЦМРБанк выдал первый льготный кредит предприятию в ДНР на сумму 6 млн рублей под зонтичное поручительство Корпорации МСП (упрощенный способ получить кредит, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования), сообщили в пресс-службе корпорации.

"ЦМРБанк выдал первый кредит на сумму 6 млн рублей предприятию Донецкой народной республики по льготной ставке 7% годовых на развитие предпринимательской деятельности. Финансирование предоставлено в рамках государственной программы поддержки малого и среднего бизнеса в новых регионах по субсидируемой Минэкономразвития ставке", - уточнили в пресс-службе.

Обеспечением по кредиту выступает зонтичное поручительство Корпорации МСП. Такое поручительство позволяет снизить объемы необходимого банкам залогового обеспечения - уровень покрытия зонтичным поручительством составляет 50% от суммы кредита.

Предприятия, зарегистрированные в новых регионах России и ведущие бизнес более года, могут получить в ЦМРБанке льготный кредит в сумме до 20 млн рублей на срок до трех лет.

Общий объем кредитования по программе в 2023-2025 годах составит до 10 млрд рублей. Программа финансируется за счет средств национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.