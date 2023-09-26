Ульяновская компания с помощью ФРП наладила выпуск новых строительных изделий

Общие инвестиции в расширение производства составили около 1,2 млрд рублей

ТАСС, 26 сентября. Ульяновская компания "Силикат+" наладила выпуск новых широкоформатных силикатных изделий для жилищного строительства, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда развития промышленности России.

"Компания "Силикат+" в поселке Новоспасское Ульяновской области организовала производство новых широкоформатных силикатных изделий для жилищного строительства. Среди заказчиков - крупнейшие застройщики Поволжья. Общие инвестиции в расширение производства составили порядка 1,2 млрд рублей, из которых 485 млн рублей в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности по флагманской программе "Проекты развития", - говорится в сообщении.

Предприятие расширило ассортимент и начало выпуск силикатных блоков для внешних стен зданий и внутренних перегородок. Как пояснили в пресс-службе, силикатные строительные изделия отличаются повышенной шумоизоляцией. Ключевыми клиентами выступают крупнейшие девелоперы Поволжского федерального округа - "Премьера", "Железно", "Рисан", "Древо" и "Кошелев-Проект".

Кроме того, предприятие открыло новый цех по автоматизированной упаковке готовых изделий.

"Благодаря модернизации производства прогнозируется снижение электропотребления при выпуске изделий более чем на 1 млн кВт и потребление газа - на 2,5 млн куб. м в год. Это отвечает задачам нацпроекта "Экология" в части применения наилучших доступных технологий для снижения негативного воздействия на окружающую среду", - добавили в ФРП.

ФРП создан в 2014 году по инициативе Минпромторга для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы фонда позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. Высшим органом управления ФРП, принимающим стратегические решения о его деятельности, является Наблюдательный совет, который возглавляет вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Госкорпорация ВЭБ.РФ курирует ФРП в части координации его работы в системе институтов развития России.