В ФРГ предупредили о возможном скачке цен на газ и электроэнергию предстоящей зимой

Эксперты опасаются рисков, в первую очередь связанных с ценами на газ

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения Германии (BDEW) предупредила о возможном повышении цен на газ и электроэнергию предстоящей зимой. Такое мнение высказала глава BDEW Керстин Андреа.

Она отметила, что в настоящее время цены стабилизировались, однако это не должно затмевать тот факт, что существуют повышенные риски из-за геополитических событий. "Поспешная отмена действующих мер поддержки может привести к тому, что потребители столкнутся с новыми скачками цен в середине отопительного сезона", - подчеркнула Андреа.

Эксперты опасаются рисков, в первую очередь связанных с ценами на газ. Таким образом, оптовые цены предстоящей зимой, как заметил эксперт по газовому рынку Себастьян Гулбис, будут зависеть от предложения СПГ на мировом рынке, наличия трубопроводного газа и изменения температуры, а также от экономии промышленности и домохозяйств. В особенно холодную зиму, по его мнению, цены могут снова взлететь.

В этом контексте в BDEW полагают, что правительство ФРГ должно принять быстрое решение. "Важно продолжать защищать потребителей от высоких цен в предстоящем отопительном сезоне со всей его неопределенностью посредством быстрых, четких и прозрачных действий", - резюмировала Андреа.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что правительство Германии планирует повысить ставку НДС на газ раньше запланированного срока. До этого пониженная налоговая ставка в размере 7% должна была действовать до 31 марта 2024 года. По информации издания, ставка НДС на газ и централизованное теплоснабжение вновь повысится уже в конце года.

В конце ноября 2022 года правительство ФРГ утвердило меры по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление. Они предполагают ограничение цен для частных домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса, потребление которых составляет меньше 1,5 ГВт·ч в год. Стоимость газа для них должна находиться на уровне до 12 центов за кВт·ч, на электроэнергию - до 40 центов за кВт·ч. Для централизованного теплоснабжения цена ограничена до 9,5 центов за кВт·ч.