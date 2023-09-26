Бельгия выделила €1 млн для финансирования миссий МАГАТЭ на АЭС Украины

В бельгийском МВД отметили, что состояние атомных объектов Украины вызывает большую озабоченность

ВЕНА, 26 сентября. /ТАСС/. Бельгия выделила €1 млн для финансирования пребывания миссий МАГАТЭ на атомных объектах Украины. Об этом сообщила министр внутренних дел, институциональных реформ и демократического преобразования Аннелис Верлинден, выступая на сессии генеральной конференции МАГАТЭ.

"Состояние атомных объектов Украины очень плохое и вызывает большую озабоченность моей страны", - заявила министр.

"Правительство Бельгии приняло решение направить новые фонды для обеспечения атомной безопасности на Украине. Бельгия передала Евросоюзу €1 млн, чтобы продолжать финансировать присутствие групп МАГАТЭ на пяти атомных объектах этой страны", - добавила она.