Эрдоган сообщил, что переговоры по поставкам зерна РФ в Африку ведутся на уровне глав МИД

Президент Турции отметил, что 44% зерна, проходящего по коридору, идет в европейские страны

АНКАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Переговоры по поставкам российского зерна при участии Турции и Катара ведутся на уровне глав МИД трех стран. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Азербайджана.

"В частности, в вопросе зернового коридора целью господина [президента России Владимира] Путина являются африканские страны, - приводит слова турецкого президента государственное агентство Anadolu. - Мы согласились, и теперь началась телефонная дипломатия. Мы работаем над этим процессом с нашими министрами иностранных дел и хотим продолжить его в наиболее идеальном варианте с африканскими странами. Потому что 44% зерна, проходящего по коридору, идет в европейские страны. 14% - к нам, 14% - в Африку, а остальное - в разные страны".

31 августа в Москве состоялись переговоры глав МИД РФ и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана, они обсудили зерновую сделку и параметры претворения в жизнь инициативы организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара. 4 сентября этот вопрос в Сочи обсудили президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Стороны отметили, что проект не является заменой зерновой сделки, действие которой было прекращено с 17 июля. Его цель - не допустить критических проблем с продовольствием в нуждающихся странах. Турция выразила поддержку этой инициативе и заявила, что готова ее реализовать.