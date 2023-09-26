26 сентября, 10:02

Турция и Израиль приступили к обсуждению поставок израильского газа в Европу

Как отметил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, Европа находится в поиске устойчивых источников энергии под влиянием конъюнктуры

АНКАРА, 26 сентября. /ТАСС/. Турция и Израиль начали обсуждение возможности поставок израильского газа через Турецкую Республику в Европу. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, возвращаясь из Азербайджана.

"Европа, в частности, находится в поиске устойчивых источников энергии под влиянием конъюнктуры, сложившейся после российско-украинской войны. Известно также, что Израиль стремится транспортировать свои ресурсы в Европу. Наиболее рациональный маршрут - транспортировка этих ресурсов в Европу через Турцию. Мы обсуждали это на нашей последней встрече и уже начали работать", - приводит его слова государственное агентство Anadolu Ajans. 

Теги:
ТурцияИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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