ЮАР продлит работу своей единственной АЭС до 2045 года

Заместитель министра минеральных ресурсов и энергии страны Нобухле Памела Нкабане сообщила, что правительством принята программа по расширению ядерной энергетики и строительства АЭС

ВЕНА, 26 сентября. /ТАСС/. ЮАР намерена продлить еще на 20 лет работу своей АЭС "Коберг". Об этом сообщила заместитель министра минеральных ресурсов и энергии ЮАР Нобухле Памела Нкабане на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Ведется необходимая работа с тем, чтобы продлить работу АЭС "Коберг" еще на 20 лет, - отметила она. - После получения всех разрешений начнется закупка необходимого оборудования".

Нкабане заявила, что правительством ЮАР принята программа по расширению ядерной энергетики и строительства АЭС. "Мы должны дополнительно получить 2 500 МВт", - сообщила заместитель министра.

В настоящее время ЮАР располагает одной атомной электростанцией. Находящаяся на западе страны АЭС "Коберг" с двумя энергоблоками была введена в строй в 1984 году, ее мощность составляет 1 880 МВт. Ожидается, что она сможет проработать до 2045 года.