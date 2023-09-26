В Минтранспорта Франции заявили об отмене строительства автострад в пользу железных дорог

Это решение связано со стремлением снизить ущерб окружающей среде, сообщил Клеман Бон

ПАРИЖ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Франции намерены отменить несколько проектов по расширению дорожной инфраструктуры в пользу развития железнодорожной сети. Об этом заявил в эфире радио France Inter отвечающий за транспорт министр-делегат Клеман Бон.

"По поводу автомобильных дорог в ближайшие недели я приму серьезные решения. Множество проектов строительства дорог будут остановлены", - сказал он.

Министр подчеркнул, что столь масштабное свертывание инфраструктурных проектов станет беспрецедентным для Пятой республики. Он в то же время уточнил, что речь не идет о полном отказе от всех проектов - "некоторые, включая еще не начатые, будут сохранены, поскольку являются полезными". По его словам, отказ от новых автомобильных дорог связан в том числе с планированием экологической политики, призванной снизить ущерб окружающей среде.

"Мы уже сократили вдвое протяженность строящихся дорог в стране. Мы продолжим эти усилия: больше рельсов, меньше дорог", - заключил Бон.