Средний размер микрозаймов в РФ снизился до 9,42 тыс. рублей после четырех месяцев роста

По данным Национального бюро кредитных историй, наибольший средний размер "займа до зарплаты" в августе 2023 года был зафиксирован в Москве и составил 11,82 тыс. рублей

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Средний размер выданных в РФ микрозаймов в августе 2023 года составил 9,42 тыс. рублей, снизившись на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем (в июле 2023 года - 9,46 тыс. рублей). При этом показатель впервые снизился после четырех месяцев непрерывного роста, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний чек "займа до зарплаты" в августе 2023 года вырос на 3,2 % (в августе 2022 года - 9,13 тыс. рублей).

Согласно данным НБКИ, наибольший средний размер "займа до зарплаты" в августе 2023 года был зафиксирован в Москве (11,82 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (10,67 тыс. рублей), Московской области (10,27 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (10,09 тыс. рублей), а также в Ставропольском крае (10,02 тыс. рублей).

В бюро отметили, что по сравнению с предыдущим месяцем в августе 2023 года наибольший рост среднего чека микрозайма (среди 30 регионов - лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) продемонстрировали Ставропольский край (+4,4%), Ленинградская (+2,2%), Свердловская (+1,4%) и Тюменская (+0,8%) области, а также Красноярский край (+0,6%). В свою очередь в некоторых регионах РФ средний размер займа "до зарплаты", наоборот, сократился, в том числе в Приморском крае (-2,8%), Удмуртской Республике (-2,2%), Владимирской области (-2,1%), Ханты-Мансийском АО (-1,7%) и Оренбургской области (-1,6%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель сократился на 0,9% и 0,2% соответственно.

"После четырех месяцев непрерывного роста, в августе средний чек микрозайма немного сократился. При этом выдача микрозаймов летом, в целом, снижалась, что во многом стало следствием мер регулятора по охлаждению микрофинансового рынка. Так, в начале года были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков, а с 1 июля 2023 года была снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи "займов до зарплаты", прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой", - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.