Мишустин назвал регулирование ИИ в России одним из самых прогрессивных в мире

По словам премьер-министра РФ, в стране запустили восемь экспериментально-правовых режимов, два - в сфере медицины, еще шесть - в области высокоавтоматизированных транспортных средств и беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о преимуществах нормативного регулирования в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в РФ по сравнению с другими странами.

"В России нормативное и этическое регулирование рынка искусственного интеллекта является одним из самых прогрессивных в мире", - сказал глава кабмина на стратегической сессии по развитию ИИ.

Он напомнил, что в РФ запущено восемь экспериментально-правовых режимов, два - в сфере медицины, еще шесть - в области высокоавтоматизированных транспортных средств и беспилотных летательных аппаратов. "Это позволяет проверить новые технологии на практике, посмотреть насколько они применимы, и по результатам сформировать эффективную законодательную базу", - пояснил Мишустин.