В ФТС заявили, что легализация параллельного импорта не привела к росту ввоза контрафакта

Как сообщил начальник отдела обеспечения контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы РФ Александр Шихранов, объекты досмотра, контроля, меры, проводимые для выявления контрафакта, проводятся в том же объеме

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Легализация параллельного импорта в России не привела к увеличению поставок контрафактной продукции, сообщил начальник отдела обеспечения контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Александр Шихранов.

"Решение, связанное с легализацией так называемого параллельного импорта, никак не повлияло на действия таможенных органов по борьбе с контрафактом, с подделкой. Потому что мы как принимали меры в отношении контрафактной продукции, именно поддельной, также мы и продолжаем выявлять", - сказал Шихранов в ходе регионального конгресса индустрии детских товаров.

"Более того, те результаты, которые мы имеем, те объекты досмотра, контроля, меры, проводимые для выявления контрафакта - они проводятся в том же объеме, и никакого всплеска контрафакта нет. У таможенной службы отсутствуют данные, свидетельствующие о возросшем объеме контрафакта, например, хлынувшем потоке в связи с легализацией параллельного импорта", - добавил он.

Шихранов также привел данные о выявлении контрафактной продукции в 2023 году. Так, с начала 2023 года выявлено 3,045 млн единиц контрафактной продукции. Сумма ущерба, который мог быть нанесен правообладателям и который был предотвращен таможенными органами, составила 2,67 млрд рублей.

Наибольшее количество контрафактной продукции выявляется в ходе пост-контроля (45,5% в общем количестве выявленных товаров) и в ходе процедур декларирования (39,4%). Кроме того, случаи выявления контрафакта встречаются при пересылке товаров международными почтовыми отправлениями (0,4%) и контроле багажа физических лиц (0,2%).

"Что касается именно детских товаров, то из 3 млн единиц выявленного контрафакта в этом году выявлено более 540 тыс. единиц контрафактных детских товаров, в том числе 602 единицы - в международных почтовых отправлениях", - отметил Шихранов.