Красноярская компания поставит в Казахстан срубы из кедра

"Кедровый стиль" работает на рынке 20 лет

ТАСС, 26 сентября. Соглашение о поставках срубов из кедра в Казахстан подписано на выставке "Иннопром" между красноярской компанией "Кедровый стиль" и казахстанскими предприятиями. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба инвестиционной компании "Корпорация развития Енисейской Сибири".

"Соглашение о дистрибуции на предмет организации продаж и строительства срубов домов из древесины кедра на территории Казахстана было подписано между компаниями "Кедровый стиль", Project Build Company и Exclusive Wood Stroy", - сообщили в пресс-службе.

По данным компании "Корпорация развития Енисейской Сибири", "Кедровый стиль" - один из лидеров деревянного домостроения в России. Компания работает 20 лет, продает дома по всей России.

Красноярский край на выставке "Иннопром. Казахстан" в Астане представил 32 продукта от 27 красноярских компаний, в том числе космический аппарат "Скиф-Д" компании "Информационные спутниковые системы" и беспилотную авиационную систему SIGMA от компании "АВАКС-ГеоСервис".