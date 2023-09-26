Акционеры банка "Санкт-Петербург" одобрили дивиденды за полгода в 19,08 рубля на акцию

Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, назначили на 9 октября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Внеочередное собрание акционеров банка "Санкт-Петербург" одобрило выплату дивидендов по итогам января - июня 2023 года в размере 19,08 рубля на обыкновенную акцию и 0,22 рублей на привилегированную акцию, следует из сообщения кредитной организации.

"Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2023 года в денежной форме: по обыкновенным акциям в размере 19 рублей 08 копеек на одну обыкновенную акцию; по привилегированным акциям в размере 00 рублей 22 копейки на одну привилегированную акцию. Выплату дивидендов осуществить за счет нераспределенной прибыли", - указано в сообщении.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 9 октября 2023 года.

Чистая прибыль кредитной организации по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2023 года составила 28,4 млрд рублей, в том числе 13,7 млрд рублей за второй квартал 2023 года.

Банк "Санкт-Петербург" основан в 1990 году, осуществляет деятельность на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, Калининграда, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Краснодара. Чистая прибыль банка по международным стандартам финансовой отчетности за 2022 год составила 47,5 млрд рублей, что в 2,6 раза выше результатов 2021 года.

В феврале 2023 года кредитная организация включена в санкционные списки стран Запада, в том числе банк подпал под блокирующие ограничения (внесение в SDN-лист) со стороны США. На внесенные в этот список институты налагаются максимальные ограничения. Их активы блокируются, вводится запрет на долларовые транзакции и любые действия с контрагентами из США. До введения санкций чуть более 50% акций принадлежали менеджменту банка, в свободном обращении было свыше 36% ценных бумаг.