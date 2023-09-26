Мезенцев передал аграрным колледжам в ЛНР четыре белорусских трактора

Речь идет о машинах марки МТЗ 82.3

ЛУГАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев передал трем сельскохозяйственным колледжам в ЛНР четыре трактора белорусского производства для обучения трактористов, передает корреспондент ТАСС с церемонии передачи техники.

"Именно позиции национальных лидеров двух братских республик, особым образом взаимодействующих стран - России и Белоруссии - определили, что мы на системной основе оказываем гуманитарную помощь ЛНР и ДНР. Запрос министерства образования и ряда аграрных колледжей был именно таким: передать продукцию Минского тракторного завода для того, чтобы ее освоить. Мы убеждены в том, что техника прослужит долго, потому что она сделана с душой и любовью", - сказал Мезенцев.

Всего колледжам были переданы четыре трактора марки МТЗ 82.3, а также навесное оборудование к ним - плуги, предпосевные культиваторы и бороны.

Директор Новосветловского аграрного колледжа Николай Резник, которому переданы два трактора, рассказал, что машины нужны в первую очередь для подготовки будущих трактористов. Особенность этих тракторов в том, что они универсальны, они могут выполнять практически любые работы: пахоту, обкосы, культивацию посевов, междурядную обработку. Он добавил, что в последний раз тракторы передавались его колледжу еще при СССР - в 1989 году.

Также по одному трактору были переданы Комиссаровскому и Белокуракиноскому аграрным колледжам.

В новость внесена правка (17:10 мск) - передается с исправлением в лиде, верно - госсекретарь.