ЕАБР получил лицензию на разморозку активов, заблокированных на счете НРД в Euroclear

Средства ранее были заблокированы Euroclear в рамках санкционных ограничений ЕС в отношении НРД

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Евразийский банк развития (ЕАБР) в августе получил специальное разрешение Минфина Бельгии на разморозку средств со счета НРД в Euroclear, следует из материалов банка развития.

"17 августа 2023 года банк получил специальное разрешение генеральной администрации Казначейства Министерства финансов Бельгии на перевод собственных средств со счета банка в АО НКО "Национальный расчетный депозитарий" на собственный прямой счет банка в Euroclear Bank SA/NV", - указано в материалах ЕАБР.

Отмечается, что указанные средства ранее были заблокированы Euroclear в рамках санкционных ограничений Европейского союза в отношении НРД. "В сентябре 2023 года в соответствии с полученным разрешением был осуществлен перевод средств на собственный прямой счет банка в Euroclear Bank SA/NV", - следует из материалов ЕАБР.