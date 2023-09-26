Перевозчики зерна с Украины ночью швартуют суда на румынском берегу рукава Килия

Директор администрации порта Констанцы Флорин Визан отметил, что дипломаты ЕС и США провели переговоры об этой защитной мере с румынскими и украинскими властями в августе

БУХАРЕСТ, 26 сентября. /ТАСС/. Перевозчики зерновых с Украины из предосторожности уже в течение нескольких недель швартуют суда в ночное время на румынской стороне дунайского рукава Килия. Об этом сообщил директор администрации порта Констанцы Флорин Визан.

"В качестве превентивной меры украинцы временно швартуют свои суда на румынской стороне", - приводит его слова агентство DPA, которое отмечает, что по этой причине экспорт зерновых занимает много времени.

Согласно Визану, дипломаты ЕС и США провели переговоры об этой защитной мере с румынскими и украинскими властями в августе.

Большая часть экспорта зерновых с Украины проходит сейчас через порт Констанца, потому что российские атаки сделали невозможным экспорт через украинские порты на Черном море, отмечает агентство.

Согласно портовым властям, за первые восемь месяцев года Украина вывезла через порт Констанца 9,2 млн. тонн зерновых.