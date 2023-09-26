Кабмин выделил около 700 млн рублей на ремонт больницы в Мариуполе

Средства направят на закупку медицинского оборудования, а также на обеспечение мероприятий по профилактике развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит 698 млн рублей на ремонт и покупку оборудования для больницы интенсивного лечения в Мариуполе Донецкой Народной Республики (ДНР). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

Отмечается, что средства направлены на закупку медицинского оборудования, а также на обеспечение мероприятий по профилактике развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Минздраву России поручено заключить соглашение с больницей о выделении средств, а также осуществить контроль за целевым расходованием. Доклад об этом необходимо представить до 1 февраля 2024 года.

Мариупольская больница интенсивного лечения является крупнейшей на юге ДНР, она обслуживает порядка 500 тыс. человек и является фактически больницей скорой медицинской помощи для взрослых и детей. Учреждение лечит 550 человек ежедневно, оказывает услуги центра минновзрывной травмы, педиатрической больницы, больницы скорой медицинской помощи.

Ранее главный врач больницы Валентина Гавриляк сообщила ТАСС, что ремонт учреждения планируется завершить осенью 2024 года. В ходе работ будут капитально отремонтированы лечебные корпуса, оборудованы удобные палаты на два места с душем и туалетом, отремонтирован административный корпус, создан современный центр сердечно-сосудистого лечения, проведено благоустройство территории, отремонтирован пищеблок, восстановлены хозяйственные постройки. После ремонта в больнице можно будет получить все виды помощи, даже операции на открытом сердце.

Развитие медицинской сферы новых регионов

Глава российского государства Владимир Путин особое внимание уделяет ремонту медицинских учреждений в новых регионах. Так, ранее он дал поручение о строительстве в Мариуполе больницы ФМБА. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин докладывал президенту о том, что первая очередь учреждения начнет работу к концу года. Путин в марте также посетил Мариуполь, где осмотрел ход строительства. Тогда он отмечал, что это "огромный объект, серьезный, современный".

В июле на встрече с министром здравоохранения Михаилом Мурашко глава государства поддержал его утверждение, что в новых регионах России нужно проводить модернизацию первичного звена здравоохранения. Ранее он подчеркивал важность строительства и ремонта медицинских учреждений в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Он отмечал, что жителей регионов "надо по мере необходимости направлять и в федеральные клиники на лечение".