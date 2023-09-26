СМИ: Индия на два месяца приостановит импорт алмазного сырья

По информации Rapaport, пауза продлится с 15 октября по 15 декабря

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Индийский алмазный сектор рекомендовал приостановить импорт алмазного сырья в страну на два месяца с середины октября, говорится в сообщении отраслевого ценового агентства Rapaport со ссылкой на источники.

По данным агентства, пауза продлится с 15 октября по 15 декабря, после чего в первую неделю декабря представители торговых организаций страны вновь изучат ситуацию. Rapaport отмечает, что эта мера является самой радикальной в индустрии со времен пандемии COVID-19.

"Этот шаг является ответом на серьезный спад в торговле бриллиантами на фоне вялых розничных продаж в США, усиления конкуренции со стороны выращенных в лаборатории бриллиантов и экономического спада в Китае", - говорится в сообщении Rapaport.

Ранее в этом месяце Индийский совет по поддержке экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) обратился к алмазодобывающим компаниям с просьбой ответственно подойди к поставкам алмазного сырья, уточняет издание.

На прошлой неделе в GJEPC сообщили, что российская "Алроса" по запросу индийского совета приостановила распределение необработанных алмазов на сентябрь и октябрь из-за низкого спроса. В "Алросе" тогда сообщили, что временная приостановка продаж алмазов в сентябре и октябре этого года стабилизирует баланс на алмазно-бриллиантовом рынке, укрепит устойчивость звеньев цепочки поставок алмазного-бриллиантовой продукции уже к началу 2024 года.